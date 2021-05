Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht auf B9

Frankenthal (ots)

Am 15.05.2021 gegen 21:10 Uhr befuhr der Geschädigte mit einem Porsche Cayenne die B9 aus Richtung Ludwigshafen in Richtung Worms. Dort befand es sich auf der linken der beiden Fahrspuren. Etwa auf Höhe der Ausfahrt Bobenheim-Roxheim wechselte ein unbekanntes Fahrzeug von der rechten auf die linke Fahrspur, sodass der Porschefahrer nach links ausweichen musste. Hierbei geriet er ins Schlingern und stieß gegen die Mittelschutzplanke. Das spurwechselnde Fahrzeug setzte seine Fahrt fort und konnte unerkannt bleiben. Es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 16 000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell