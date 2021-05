Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Kontrollstelle Wormser Landstraße (25/1505, 27/1505)

Speyer (ots)

Am 15.05.2021 im Zeitraum 19:30 - 20 Uhr wurde eine Kontrollstelle in der Wormser Landstraße in Speyer eingerichtet. Es konnten aufgrund weiterer Einsätze lediglich 25 Fahrzeuge kontrolliert werden. Hierbei wurde ein Gurtverstoß und ein alkoholisierter Kraftradfahrer festgestellt werden. Der Fahrzeugschlüssel des Kraftradfahrers wurde präventiv sichergestellt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Polizei weist darauf hin, dass ein angelegter Sicherheitsgurt im Falle eines Unfalles erhebliche Verletzungen verhindern kann und somit eine lebensrettende Maßnahme darstellen kann. Des Weiteren wird auf die Gefährlichkeit des Alkoholkonsums als Fahrzeugführer hingewiesen. Bereits kleine Mengen reichen aus, um zu einer herabgesetzten Reaktionsfähigkeit und weiteren körperlichen Reaktionen zu führen, die eine Gefahr für sich selbst und vor allem auch für andere Verkehrsteilnehmer darstellt.

