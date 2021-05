Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Sachbeschädigung an fünf Fahrzeugen in der Lindenstraße (11/1505) (21/1305)

Speyer (ots)

Im Zeitraum 15.05.2021 09:30 - 10 Uhr kam es in der Lindenstraße in Speyer zu vier Beschädigungen an Fahrzeug-Außenspiegeln, die nach aktuellem Stand durch mutwilliges Handeln herbeigeführt wurden.

Bereits vom 12.05.2021 auf den 13.05.2021 zwischen 23:30 Uhr - 13 Uhr kam es an gleicher Örtlichkeit bereits zu einer Sachbeschädigung eines Fahrzeuges mittels Graffiti.

Es wurden entsprechende Strafanzeigen aufgenommen und Ermittlungen eingeleitet. Sollten Zeugen die Vorfälle beobachtet haben oder Hinweise hierzu geben können, werden diese aufgefordert sich bei der Polizei in Speyer telefonisch unter 06232/137-0 oder per Email pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

