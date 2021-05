Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund Fahrzeugaufkommen der Impfaktion in der Auestraße in Speyer am 16.05.2021

Speyer (ots)

Das große Interesse an der Impfaktion in der Auestraße in Speyer am heutigen Sonntag führt aktuell zu einem großen Rückstau im Bereich Auestraße, Wormser Landstraße und angrenzende Straßen, sodass mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden muss. Einsatzkräfte von Stadt und Polizei sind bereits vor Ort, um die Situation zu lösen.

