POL-PDLU: Trunkenheit im Verkehr

Am 14.05.2021, gegen 17:45 Uhr, befuhr ein augenscheinlich alkoholisierter 14-jähriger Fahrradfahrer den Nordring in Frankenthal. Hierbei soll er unter anderem andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Der Jugendliche wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er gab zunächst falsche Personalien an und lehnte einen Atemalkoholtest ab. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung wurde der 14-Jährige in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihm außerdem eine Blutprobe entnommen. Die Erziehungsberechtigten des Jugendlichen wurden über den Sachverhalt informiert. Der Jugendliche beleidigte die Polizeibeamten während des Einsatzes mehrfach. Gegen den 14-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

