Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit mehreren Verletzten

Römerberg (ots)

14.05.2021, 14:15 Uhr

Ein 48jähriger PKW-Fahrer und ein 60jähriger Motorradfahrer befuhren die Landstraße 507 in Fahrtrichtung Römerberg. Der PKW-Fahrer überholte dabei den langsamer fahrenden Motorradfahrer. Verkehrsbedingt musste der PKW-Fahrer aufgrund einer vor ihm fahrenden Fahrradfahrerin kurz nach dem Überholvorgang abbremsen, da ein Überholen der Fahrradfahrerin aufgrund des Gegenverkehrs zu diesem Zeitpunkt nicht möglich war. Der Motorradfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den abbremsenden PKW auf, dieser touchierte aufgrund des Aufpralls die Fahrradfahrerin, die dadurch zu Fall kam. Die 39jährige Fahrradfahrerin erlitt durch den Sturz Prellung am gesamten Körper und musste durch den Rettungsdienst zwecks weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus verbracht werden. Auch der Motorradfahrer kam durch den Zusammenstoß zu Fall, der Fahrer und der Sozius erlitten leichte Verletzungen in Form von Prellungen und Schürfwunden, diese mussten jedoch nicht medizinisch versorgt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 2000Euro

