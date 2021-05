Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mutterstadt - Geschwindigkeitskontrolle der Polizei

Mutterstadt (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt führten am Mittwoch zwischen 13:00 Uhr und 15:45 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle im Bereich der Schifferstadter Straße durch. Hierbei wurden 9 Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h festgestellt. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 54 km/h, was ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro und einen Punkt nach sich zieht. Zudem wurden schwerpunktmäßig Zweiräder kontrolliert, wobei ein Verkehrsteilnehmer festgestellt wurde, der ein Mofa ohne entsprechende Berechtigung führte. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell