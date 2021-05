Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Weiterer Handtaschendiebstahl bekannt geworden

Schifferstadt (ots)

Nachdem mit Tatzeit 10.05.2021 ein Handtaschendiebstahl aus einem Fahrradkorb in der Großen Kapellenstraße bei der Polizei bekannt geworden war, wurde am 11.05.2021 eine ähnlich gelagerte Tat am gleichen Tattag, gegen 17:00 Uhr, in der Robert-Schumann-Straße zur Anzeige gebracht. In diesem Fall fuhr die Geschädigte auf ihrem Fahrrad auf der Straße. Für kurze Zeit fuhr ein circa 14 bis 16 Jahre alter Junge, als korpulent beschrieben, schwarze Jacke mit Kapuze, kurzzeitig auffällig parallel neben ihr auf dem Gehweg. Zu Hause wurde sodann von der Geschädigten das Fehlen der Handtasche mitsamt Inhalt vom Gepäckträger festgestellt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 250 Euro. Personen, die Hinweise zu den beiden Taten oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

