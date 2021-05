Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bekannte Betrugsmasche durch falsche Polizeibeamte gescheitert

Römerberg (ots)

Einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten erhielt am Dienstag um 17:30 Uhr eine 64-Jährige aus Römerberg. Der Betrüger gab sich als Polizist aus und nannte eine erfundene Personalnummer. Er behauptete, dass es in der Nachbarschaft zu einem Raubüberfall gekommen war und nun ein Zettel mit der Adresse der Angerufenen aufgefunden wurde. Die Frau erkannte sofort die bekannte Betrugsmasche, bei denen die Betrüger am Telefon versuchen ihre Opfer unter verschiedenen Vorwänden dazu zu bringen, Geld- und Wertgegenstände im Haus oder auf der Bank an einen Unbekannten zu übergeben. Da die 64-Jährighe das Gespräch beendete, ist kein Schaden entstanden.

Tipps der Polizei:

-Seien Sie misstrauisch bei solchen Anrufen! Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und beenden Sie das Telefonat sofort -Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. -Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. -Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. -Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell