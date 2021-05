Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kraftfahrzeugdiebstahl

Bobenheim-Roxheim (ots)

Der Geschädigte parkte seinen Pkw am 14.05.2021, um 14:00 Uhr, in der Franz-Voll-Straße in Bobenheim-Roxheim. Als er gegen 16:30 Uhr zum Pkw zurückkehrte, war dieser nicht mehr da. Der Pkw wurde durch unbekannte Täter entwendet. Täterhinweise liegen derzeit keine vor. Bei dem Pkw handelt es sich um einen weißen Citroen C3.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen

