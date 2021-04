Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - Unfallverursacher fährt weiter

An einer Dachrinne blieb am Montag ein unbekanntes Fahrzeug in Ingoldingen hängen.

Gegen 9.30 Uhr hörte eine Bewohnerin in der St. Georgenstraße ein komisches Geräusch. Wie sich herausstellte, kam ein unbekanntes Fahrzeug zu weit nach rechts und geriet auf den Bordstein. Mit seinem Aufbau blieb der Unbekannte in mehreren Metern Höhe an der Dachrinne des Hauses hängen und schob sie aus den Halterungen. Dabei lockerten sich auch mehrere Dachziegel die zu Boden fielen. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und flüchtete unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Schadenshöhe ist nicht bekannt.

