Einen Unfall verursachte ein 60-Jähriger am Montag in Ulm.

Kurz vor 11 Uhr fuhr der 60-Jährige mit seinem Laster in der Magirusstraße. Dort bog er in eine Baustelle ein. Ein Ford parkte ordnungsgemäß im Bereich der Baustelleneinfahrt. Dort stieß der Laster gegen den Ford und es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Bei der Aufnahme des Unfalls rochen die Polizisten Alkohol beim Unfallverursacher. Ein Alkomattest ergab einen Wert über dem Erlaubten und er musste eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher.

