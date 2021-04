Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim

Herbrechtingen - Nicht mehr fahrtauglich

Zwei Autofahrer zog die Polizei in Heidenheim und Herbrechtingen aus dem Verkehr.

Gegen 7.30 Uhr fuhr der 46-Jährige mit seinem Peugeot in der Straße am Kalkwerk. Eine Polizeistreife stoppte den Peugeot. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er musste eine Blutprobe abgeben. Weiterhin fanden die Polizisten in seiner Wohnung noch etwa vier Gramm Marihuana. In Herbrechtingen stoppten Polizisten gegen 16.45 Uhr einen 31-Jährigen in der Stangenhauserstraße. Sein Beifahrer und er waren nicht angeschnallt. Im Rahmen der Kontrolle rochen die Beamten Alkohol bei dem Fahrer. Ein Alcomattest bestätigte den Verdacht. Weiter fahren durfte er nicht mehr.

