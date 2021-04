Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Geld und Fahrrad erbeutet

Weil sie verdächtig sind, am Sonntag zwei Jugendliche in Langenau beraubt zu haben, müssen sich zwei Männer nun verantworten.

Ulm (ots)

Gegen 5.50 Uhr waren zwei 17-Jährige mit ihren Rädern in der Bahnhofstraße unterwegs, als sie von einem Mann angesprochen wurden. Er war in Begleitung eines weiteren Mannes. Einer der beiden forderte Geld. Weil die Jugendlichen nichts Bares dabei hatten, schlug einer der Männer auf einen 17-Jährigen ein und drängte ihn zum Geld abheben. Mit dem Geld und dem Fahrrad seines Opfers flüchteten die Täter. Die Polizei fahndete nach den Männer und machte sie kurze Zeit später am Heidenheimer Bahnhof dingfest. Auch das Fahrrad stellten die Beamten sicher. Nach den ersten Maßnahmen der Polizei kamen die 18 und 19 Jahre alten Tatverdächtigen vorerst wieder auf freien Fuß. Auf die Männer kommen nun Anzeigen zu. Die Kriminalpolizei Ulm hat nun die Ermittlungen aufgenommen und untersucht den genauen Hergang der Tat.

++++0678834

Claudia Kappeler, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell