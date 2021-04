Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizei stellt Führerschein sicher

Weil ein 21-Jähriger am Sonntag viel zu schnell in Ulm unterwegs war, muss er nun mit Konsequenzen rechnen.

Ulm (ots)

Kurz vor 6 Uhr fuhr der Golf in der Wagnerstraße und später in der Bismarckstraße. Eine Zeugin beobachtete, wie der Autofahrer über sämtliche rote Ampeln fuhr. Weiteren Ermittlungen zufolge soll der Golf deutlich schneller als erlaubt durch die Innenstadt und später auf die A7 gefahren sein. In Illertissen stoppte der Fahrer. Die Polizei kontrollierte den Mann. Weil der 21-Jährige viel zu schnell und rücksichtslos unterwegs war beschlagnahmte die Polizei nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft den Führerschein des Mannes. Er durfte nicht mehr weiterfahren. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu.

Jeder Verkehrsteilnehmer muss sich darauf verlassen können, dass sich die anderen an die Regeln halten. Wer sich vorsätzlich über diese Regeln hinwegsetzt, spielt mit Leben und Gesundheit anderer Menschen. Deshalb geht die Polizei konsequent gegen Raser vor. Damit alle sicher ankommen.

