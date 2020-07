Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200706-1: Rollerdiebe gestellt - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Samstag (04. Juli) gegen 00:30 Uhr hat eine Zeugin (65) drei Personen beobachtet, die einen Roller entwendeten. Die 65-Jährige wachte wegen eines lauten Motorengeräuschs auf der Wilhelm-Leuschner-Straße auf. Als sie aus ihrem Schlafzimmerfenster sah, konnte sie eine weibliche und zwei männliche Personen (15/15/16) beobachten, die um den Roller ihres Nachbarn herumstanden. Die drei schoben den Motorroller dann in Richtung Sportplatz weg. Die 65-Jährige verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten fanden den beschädigten Roller in einem Gebüsch auf dem Spielplatz auf. Im Rahmen der Fahndung trafen die Polizisten alle drei Personen an und stellten die Personalien fest. Den Roller stellten die Beamten sicher. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 22 aufgenommen. (akl)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell