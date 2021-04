Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Kontrolle übers Motorrad verloren

Zu schnell überholte ein 64-Jähriger am Sonntag mit seinem Krad bei Schwendi.

Ulm (ots)

Gegen 16.45 Uhr fuhr der 64-Jährige von Heggbach in Richtung Hürbel. Er überholte mit seiner Suzuki zwei Autos. Beim Wiedereinscheren geriet sein Krad ins Schlingern und er verlor die Kontrolle über sein Motorrad. Er stürzte auf die Straße und rutschte in den Straßengraben. Dabei verletzte er sich leicht und kam in ein Krankenhaus. Seine Suzuki war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

++++++++ 0680596

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell