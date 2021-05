Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verstoß gegen die Gurtpflicht führt zu Blutprobe

Fußgönheim (ots)

Am Freitag, den 14.05.2021 gegen 14:20 Uhr fiel einer Streife der Polizeiwache Maxdorf ein Packetzulieferer auf, welcher nicht angeschnallt war und der Streife entgegenfuhr. Der Gurt war hinter dem Fahrersitz ins Gurtschloss geführt, so dass kein Warnsignal ertönt. Der Fahrer wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen, hierbei wurden deutliche Anzeichen auf aktuellen Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt. Ein Urintest verlief positiv auf THC. Weiterhin konnte neben dem Fahrzeug ein frischer angerauchter Joint festgestellt werden, welcher möglicherweise durch den Fahrer kurz vor der Kontrolle weggeworfen wurden. Der Fahrer musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Neben den Kosten für die Entnahme einer Blutprobe, kommt gemäß dem Bußgeldkatalog auf den 22-Jährigen nun eine Strafe in Höhe 500 Euro sowie ein Fahrverbot zu. Wir bitten alle Bürger von Fußgönheim, die am Freitag vergeblich auf ihr Packet gewartet haben um Entschuldigung.

