Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210113.5 Heide: Zeugen nach Einbruchsversuchen gesucht!

Heide (ots)

Am Dienstag ist es über Tag in Heide, Süderholm, zu zwei versuchten Einbrüchen in zwei nebeneinanderliegende Doppelhaushälften gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Über Tag, vermutlich in dem engen Zeitraum zwischen 14.50 Uhr und 15.20 Uhr, machten sich Unbekannte an zwei Doppelhauhälften in der Straße Achtern Hof zu schaffen. Sie versuchten durch Hebeln an der Haustür in das Innere der Objekte zu gelangen, was allerdings fehlschlug. Beute machten die Täter insofern keine, richteten aber einen Sachschaden von je etwa 200 Euro an.

Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sollten sich mit der Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

