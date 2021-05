Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots)

Der Geschädigte parkte seinen blauen VW Polo am 14.05.2021, um 15:20 Uhr, in der Wilhelm-Raabe-Straße in Frankenthal. Als er am nächsten Morgen um 06:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Streifschaden an der vorderen linken Fahrzeugseite fest. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer touchierte das Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken und verursachte damit einen Schaden von mindestens 500 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen

