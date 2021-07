Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Gehrde: Zwei Verletzte nach Unfall auf der K138

Gehrde (ots)

Am Donnerstagmorgen ist es auf der K138 (Badberger Straße) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 9 Uhr befuhr ein 62-Jähriger mit seinem VW Touran die Kreisstraße von Badbergen kommen in Richtung Gehrde. Kurz vor der Einmündung zum "Majorsweg" scherte ein hinter dem 62-Jährigen fahrender 31-Jähriger mit seinem VW Golf nach links aus, um den älteren Herrn zu überholen. Der 62-jährige Mann aus Gehrde jedoch beabsichtigte an der besagten Einmündung nach links in den "Majorsweg" einzubiegen und übersah dabei den sich bereits im Überholvorgang befindlichen Mann aus Quakenbrück. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, welche in der Folge nach links von der Fahrbahn abkamen. Sowohl der 62-Jährige als auch der 31-Jährige wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen ist ein Sachschaden entstanden.

