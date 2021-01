Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Portemonnaie

Idar-Oberstein (ots)

Am 27.01.2021 kam es im LIDL-Markt in der Vollmersbachstraße in Idar-Oberstein zum Diebstahl eines Portemonnaies. Ein bislang unbekannter Täter griff zwischen 12:00 Uhr und 12:27 Uhr unbemerkt in die Handtasche der Geschädigten, welche sich in deren Einkaufswagen befand und entwendete das sich darin befindliche Portemonnaie. Es entstand ein Schaden von ca. 120 EUR.

Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung unter der 06781/560-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell