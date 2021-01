Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gefährdung im Straßenverkehr an einem Fußgängerüberweg in Nahbollenbach

Idar-Oberstein (ots)

Am 26.01.2021 kam es in der Zeit von 14.00 Uhr - 15.00 Uhr zu einer Gefährdung im Straßenverkehr in der Nahbollenbacher Straße in Nahbollenbach. Drei Kinder im Alter von 7 - 11 Jahre überquerten den Fußgängerüberweg auf Höhe der Kempfelder Steinofenbäckerei in der Nahbollenbacher Straße. Ein Fahrzeug, welches aus Richtung Idar-Oberstein kam, überholte verbotenerweise an obengenannter Örtlichkeit ein Fahrzeug, welches unmittelbar vor dem Fußgängerüberweg hielt, um die Kinder die Straße passieren zu lassen. Da die Kinder die Straße zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig überquert hatten, mussten sie zur Seite springen, um nicht von dem überholenden Fahrzeug erfasst zu werden. Bei dem Tatfahrzeug soll es sich um einen blauen Opel gehandelt haben.

Die Polizei in Idar-Oberstein bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe! Wer Hinweise zu dem Tatfahrzeug geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-561-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell