Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gemeinschädliche Sachbeschädigung

Birkenfeld/Nahe (ots)

Bis jetzt noch unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Samstagabend, 23.01.21 bis Dienstag, 26.01.21 zwei Sitz-Bänke und einen Abfalleimer auf dem Verbindungsweg zwischen dem Steinertsweg in Birkenfeld und Buhlenberg. Die Tat erfolgte aufgrund der Spurenlage im Schnee vermutlich mit einem Traktor oder ähnlichem. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782/991-0 erbeten.

