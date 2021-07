Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall - Streitigkeiten in einem Wohnheim eskalierten

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Kernen im Remstal: Am Steuer eingenickt

Ein 20-jähriger Mazda befuhr am Donnerstag gegen 2.30 Uhr in Stetten die Lange Straße in Richtung Esslingen. In einer dortigen Rechtskurve kam er vermutlich infolge von Übermüdung nach links ab und prallte gegen ein Haus. Dabei wurde der Autofahrer leicht verletzt. Am Pkw und Hausfassade entstand Sachschaden in Höhe von ca. 14.000 Euro. Der Pkw wurde abgeschleppt.

Schorndorf: Streitigkeiten in Wohnheim

In einem Wohnheim in der Dorfwiesenstraße eskalierte am Mittwochabend ein Streit zweier dortiger Bewohner. Ein 24-Jähriger verletzte bei der körperlichen Auseinandersetzung seinen 21-jährigen Kontrahenten mit Faustschlägen und einer Stange. Eine Polizeistreife war diesbezüglich gegen 22.30 Uhr im Einsatz. Es wurde ein Strafverfahren gegen den 24-jährigen Mann wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen dazu, insbesondere auch zu den noch unbekannten Hintergründen des Streits, dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell