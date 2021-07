Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigungen, Feuerwehreinsatz & Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schorndorf: Auto beschädigt

Am Mittwoch im Zeitraum zwischen 8:45 Uhr und 12 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Täter die Abdichtung zwischen dem Verdeck und der Heckscheibe eines in der Künkelinstraße abgestellten Cabrios. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Winterbach-Engelberg: Feuerwehreinsatz

Mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr am Mittwochabend gegen 20 Uhr zu einer Schule im Rudolf-Steiner-Weg aus. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Es entstand weder Sachschaden, noch wurden Personen verletzt.

Rudersberg: Verteilerkasten beschädigt - Zeugen gesucht

Gegen 20 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Täter am Mittwochabend einen an der Einmündung Brühlstraße / Heilbronner Straße befindlichen Verteilerkasten. Hierdurch wurden mehrere Kabel beschädigt, weshalb im Bereich Rudersberg am Abend bei vielen Personen Störungen bei der Internetverbindung auftraten. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Fellbach: Zeugen nach Unfall gesucht

Das Polizeirevier Fellbach sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr in der Hauptstraße. Eine 47 Jahre alte Hyundai-Fahrerin fuhr die Hauptstraße entlang und kollidierte hierbei mit der geöffneten Fahrertüre eines geparkten Mercedes. Beide Autos mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 11.500 Euro. Da die Hyundai-Fahrerin und die 25-jährige Mercedes-Fahrerin unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang gemacht haben, werden dringend Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 beim Polizeirevier zu melden.

Backnang: Vorfahrt missachtet

Eine 20-jährige Fahrerin eines VW T-Roc missachtete am Mittwoch kurz vor 19 Uhr an der Einmündung Marktstraße/Am Schillerplatz die Vorfahrtsregel rechts vor links. Sie stieß mit einer Skoda-Fahrerin zusammen und verursachte dabei einen Gesamtschaden an den Autos von ca. 6500 Euro. Die Insassen blieben bei der Karambolage unverletzt.

Fellbach: Gestürzte Fahrradfahrerin

Eine 69-jährige Fahrradfahrerin befuhr am Mittwoch gegen 19 Uhr die Hauptstraße in Richtung Schmiden. Infolge Unachtsamkeit verlor sie die Kontrolle und stürzte ohne Fremdeinwirkung. Dabei verletzte sie sich und musste vom hinzugezogenen Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden.

Fellbach: Unfallflucht

Am Dienstag in der Zeit zwischen 9 Uhr und 15 Uhr stieß ein unbekannter Autofahrer gegen einen in der Sebastian-Bach-Straße gegen eine Pkw Mercedes C 180 und beschädigte diesen am Heckbereich. Der Verursacher flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer erbittet nun die Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720.

