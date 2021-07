Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Winnenden-Hertmannsweiler: Zwei Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 17:30 Uhr kam es im Bereich Stuttgarter Straße / Raiffeisenstraße zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen insgesamt rund 18500 Euro Sachschaden entstanden und zwei Frauen leicht verletzt wurden. Ein 40 Jahre alter BMW-Fahrer fuhr die Stuttgarter Straße aus Richtung Winnenden kommend in Richtung Hertmannsweiler entlang und bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende 77-jährige Audi-Fahrer abbremste und fuhr diesem auf. An beiden Autos entstand Sachschaden. Anschließend wollte der 77-Jährige die Straße freimachen und auf einen Feldweg abbiegen. Hierzu fuhr er entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung nach links in Richtung Raiffeisenstraße. Dort kam es zur Kollision mit einer 23-jährigen Mitsubishi-Fahrerin, die die Raiffeisenstraße in Richtung Winnenden entlangfuhr. Sowohl die 23-Jährige, als auch die 72 Jahre alte Beifahrerin im Audi wurden bei der Kollision leicht verletzt. Alle drei Autos waren nach den beiden Unfällen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

