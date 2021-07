Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Berglen: Motorradfahrer nach Unfall in lebensgefährlich verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch gegen 12:30 Uhr auf der K 1915 zwischen Oppelsbohm und Steinach ereignet. Eine 25-jährige Renault-Fahrerin fuhr die Kreisstraße in Richtung Oppelsbohm entlang und wollte ca. 200 Meter vor Ortseingang nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 23-jährigen Motorradfahrer und kollidierte frontal mit diesem. Der Biker stürzte anschließend von seiner Harley und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert. Die Fahrerin des Renault wurde ebenfalls verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Straße wird voraussichtlich noch bis ca. 16 Uhr gesperrt bleiben.

Oppenweiler: Motorradunfall

Der 23-jährige Fahrer eines Motorrades der Marke Suzuki befuhr am Dienstag gegen 18.45 Uhr die Hauptstraße. Er kam vermutlich infolge Unachtsamkeit nach rechts ab, streifte den dortigen Randstein und verlor daraufhin die Kontrolle. Beim anschließenden Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu. Die örtliche Feuerwehr befand sich mit 10 Mann im Einsatz, nachdem durch die beschädigte Ölwanne am Motorrad die Fahrbahn gesäubert werden musste. Der Sachschaden am Motorrad beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Schorndorf: Radfahrer leicht verletzt

Ein 53-jähriger Autofahrer fuhr am Dienstag kurz nach 17 Uhr von einem Grundstück auf die Gmünder Straße ein. Dort übersah er einen auf dem Radweg fahrenden Radfahrer. Der 14-jährige Junge konnte nicht mehr ausweichen, kollidierte mit dem Auto und verletzte sich dabei leicht. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell