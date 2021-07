Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und zerstochene Reifen

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Leichtverletzter Radfahrer

Ein 79-jährige Autofahrerin fuhr am Mittwochmorgen von einem Parkplatz in die Hauptstraße ein. Dabei übersah sie gegen 7.45 Uhr einen 14-jährigen Radfahrer. Durch den folgenden Zusammenstoß zog sich der Junge leichte Verletzungen zu.

Abtsgmünd: Zerstochene Reifen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden an drei Firmenfahrzeugen, die im Brahmsweg abgestellt waren, die Reifen zerstochen. Der Polizeiposten Abtsgmünd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07366/96660 um Hinweise.

Heubach: Unfallflucht

Rund 800 Euro Schaden hinterließ ein unbekannter Verursacher an einem blauen Golf, der am Dienstag zwischen 20 Uhr und 22 Uhr am Fahrbahnrand der Helmut-Hörmann-Straße abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher, der mit einem hellen Fahrzeug unterwegs gewesen sein dürfte, nimmt der Polizeiposten Heubach unter Telefon 07173/8776 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell