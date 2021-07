Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Backnang: Auffahrunfall

Backnang: (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag wurde eine 51-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Sie befuhr gegen 9.45 Uhr die B 14 in Richtung Schwäbisch Hall, als sie beim Murrtalviadukt wegen eines entgegengekommenen Einsatzfahrzeugs des Rettungsdienstes abbremsen musste. Der nachfolgende Fahrer eines Sattelzugs konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den VW Touran der 51-jährigen Autofahrerin auf. Sie wurde nach dem Unfall vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Die örtliche Feuerwehr war zur Sicherung von ausgelaufenen Fahrzeugbetriebsstoffen und Säuberung der Fahrbahn im Einsatz. Der unfallbeschädigte Pkw wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

