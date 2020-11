Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Alkoholisierte Autofahrerin verstößt gegen Quarantäneauflagen

NeussNeuss (ots)

Zeugen meldeten am Sonntagmorgen (29.11.), gegen 07:50 Uhr, der Polizei eine auffällige Autofahrerin im Bereich Rosellerheide. Der Kleinwagen einer bis dato unbekannten Lenkerin war auffällig schräg und mit laufendem Motor am Straßenrand abgestellt. Rettungssanitäter kümmerten sich mittlerweile um die offensichtliche Fahrerin des VW.

Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizei war schnell klar, dass die 44-Jährige unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechender Vortest konnte aufgrund des starken Konsums nicht vorgenommen werden, so dass sich die 44-Jährige in einem Krankenhaus einer Blutprobe unterziehen musste. Weiterführende Ermittlungen ergaben, dass die Frau aus Mülheim an der Ruhr mit dem Covid-19 Virus infiziert sein soll und unter Quarantäne stehe.

Da es sich bei Nichteinhaltung der Quarantäne um einen Rechtsverstoß handelt, leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein. Zudem muss sich die 44-Jährige demnächst wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

So verhalten Sie sich richtig: Wenn Sie sich mit COVID-19 infiziert haben, müssen Sie in Quarantäne bleiben! Schützen Sie die Menschen in Ihrer näheren Umgebung. Wenn Sie nicht wissen, ob Sie infiziert sind, aber leichte Corona-Symptome aufweisen, bleiben Sie unbedingt zuhause. Wenden Sie sich außerdem an Ihre Hausärztin oder Ihren Hausarzt bzw. außerhalb der Sprechstunden an den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der 116 117, um das weitere Vorgehen zu besprechen. In dringenden Fällen, etwa bei Atemnot, wenden Sie sich an die 112.

Weitere Informationen zum Thema gibt es hier: https://www.land.nrw/de/wichtige-fragen-und-antworten-zum-corona-virus#a5bc0df5

