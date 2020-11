Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Räuberischer Diebstahl - Tatverdächtiger mit Beschluss in Fachklinik eingeliefert

NeussNeuss (ots)

Am Freitagnachmittag (27.11.), gegen 17:00 Uhr, informierte die Angestellte eines Kiosks in Uedesheim die Polizei, weil ein bis dato unbekannter Mann mit nicht bezahlten Zigarettenpackungen das Geschäft verlassen hatte. Als die Mitarbeiterin den Verdächtigen an der Flucht hindern wollte, versetzte er ihr einen Schlag ins Gesicht. Noch während der Fahndung nach dem Unbekannten erhielt eine weitere Streife Kenntnis von einem ähnlich gelagerten Vorfall in einer nahgelegenen Bäckerei.

Dort stellten die Beamten dann den offenbar verwirrten Tatverdächtigen, einen 54-jährigen Neusser. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen die Ordnungshüter den Mann in Gewahrsam. Bei der weiteren Überprüfung des 54-Jährigen stellte sich heraus, dass gegen ihn ein richterlicher Beschluss des Amtsgerichts Neuss zur geschlossenen Unterbringung in eine Fachklinik vorlag.

