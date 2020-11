Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Auto kollidiert mit Buswartehäuschen

Neuss-WeißenbergNeuss-Weißenberg (ots)

Am Donnerstag (26.11.), gegen 11:45 Uhr, kam es an der Kreuzung Gladbacher Straße / Römerstraße in Neuss zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Passantin. Nach ersten Ermittlungen der unfallaufnehmenden Polizei rutschte eine 73-jährige Autofahrerin beim Abbiegen vom Bremspedal auf das Gaspedal ab. Sie beschleunigte und fuhr ungebremst in das Wartehäuschen der dortigen Bushaltestelle. Dabei streifte sie eine dort sitzende 84-jährige Frau leicht. Rettungskräfte kümmerten sich um die Leichtverletzte und auch um die geschockte Unfallverursacherin. Ihr Auto wurde so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Verkehrskommissariat.

