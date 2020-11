Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Müllbehältnis brannte - Polizei sucht Zeugen

RommerskirchenRommerskirchen (ots)

Am Donnerstagabend (26.11.), gegen 21:30 Uhr, rückten Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden Mülleimer an der Einmündung Pappelstraße/Bergstraße in Anstel aus. Die Flammen des an einem Laternenmast angebrachten Stahlbehälters waren schnell gelöscht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wer Angaben zum Brand machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

