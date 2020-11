Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Roter Renault Clio gestohlen - Zeugen gesucht

MeerbuschMeerbusch (ots)

Vom Park & Ride Parkplatz "Haus Bovert" an der Meerbuscher Straße stahlen unbekannte Diebe am Donnerstag (26.11.), in der Zeit von 5:30 bis 16:15 Uhr, einen roten Renault Clio. Der Kleinwagen (Erstzulassung 2006) hatte zuletzt die amtlichen Kennzeichen NE-QC217. Zeugen, die Hinweise auf den Diebstahl oder auf den Verbleib des Wagens beziehungsweise der Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell