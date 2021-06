Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfall

Lippstadt (ots)

Gegen 11:50 Uhr ist es am Montag auf der Rixbecker Straße zu einem Unfall gekommen. Ein 58-jähriger Mann aus Bad Driburg war mit seinem Opel in Richtung Unionstraße unterwegs. An einer roten Ampel hielt er hinter dem bereits wartenden Fahrzeug einer 52-jährigen Erwitterin. Als die Ampel auf Grün sprang, rutschte der Opel-Fahrer nach eigenen Angaben von der Kupplung. Sein Wagen kollidierte mit dem vor ihm befindlichen VW. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Der geschätzte Sachschaden wird auf 10000 Euro geschätzt. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell