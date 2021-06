Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Thöningsen - Unfall

Soest (ots)

Am Dienstag, gegen 05:15 Uhr, ist es auf der Thöningser Straße zu einem Unfall gekommen. Ein 26-jähriger Lippetaler war mit seinem Ford von Brockhausen in Richtung Thöningsen unterwegs. In Höhe des Pöppeler Weg war er für eine Kurve zu schnell unterwegs. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in den Straßengraben. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer leicht verletzt ins Krankenhaus. (wo)

