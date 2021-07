Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Pkw unter Carport in Brand geraten

Bramsche (ots)

Unter einem Carport an der Großen Straße, im rückwärtigen Bereich des dortigen Kinos, geriet am Donnerstagabend aus bislang ungeklärter Ursache ein Pkw in Brand. Zeugen nahmen gegen 21.45 Uhr Rauchgeruch wahr und alarmierten die Polizei und die Feuerwehr. Ein Mitarbeiter des Kinos evakuierte die Besucher und versuchte die Flammen zu löschen. Als die ca. 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bramsche eintrafen, übernahmen sie die weiteren Löscharbeiten. Verletzt wurde niemand. An dem Carport und den in unmittelbarer Nähe befindlichen Garagen entstand kein Schaden. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Ursache des Feuers auf und beschlagnahmte den Brandort. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat und Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche, Telefon 05461/915300.

