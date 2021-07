Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Hilter (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es auf der Osnabrücker Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern gekommen. Gegen 15.10 Uhr gerieten ein Radfahrer und ein Autofahrer zunächst in einen verbalen Streit, welcher schließlich in Höhe der Hausnummer 32 eskalierte. Der unbekannte Autofahrer verletzte den 55-jährigen aus Hilter mit einem Schlagstock, den er zuvor aus seinem Wagen holte. Als Anwohner auf der Vorfall aufmerksam wurden, fuhr der Täter unerkannt davon. Der Beschuldigte ist 45-50 Jahre alt und 185-190cm groß. Er hatte kurze Stoppelhaare und sprach deutsch mit russischem Akzent. Bei dem Fahrzeug des Täters handelte es sich möglicherweise um einen schwarzen BMW vom Typ "4er Coupe". Der leicht verletzte Hilteraner begab sich selbstständig in die Notaufnahme. Die Polizei aus Dissen sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können. Sie werden gebeten, sich unter 05421/921390 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell