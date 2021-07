Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Widukindland: Vier Parzellen in Kleingartenkolonie aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Freitag hat sich ein Unbekannter an insgesamt vier Parzellen einer Kleingartenkolonie im Gartlager Weg zu schaffen gemacht. Der Täter verschaffte sich durch Aufhebeln der Eingangstüren Zugang zu den Parzellen und durchsuchte sie nach Diebesgut. Der Dieb nahm diverse Gegenstände an sich und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich zu melden. Tel: 0541/327-2215 oder -3203.

