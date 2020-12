Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Sprechstunden beim Bezirksdienst ausgesetzt

HammHamm (ots)

Ab Mittwoch, 16. Dezember, werden bei den Bezirksdienststellen der Polizei Hamm vorläufig keine Sprechstunden mehr stattfinden.

Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie werden die Büros in Hamm-Mitte, Hamm-Westen, Rhynern, Uentrop, Heessen, Herringen, Pelkum und Bockum-Hövel vorerst bis zum 10. Januar 2021 geschlossen.

Die Wachen der Polizei Hamm an der Hohe Straße in Hamm-Mitte sowie an der Friedrich-Ebert-Straße in Bockum-Hövel sind wie gewohnt geöffnet und rund um die Uhr erreichbar.

Um ein erhöhtes Personenaufkommen und längere Wartezeiten zu verhindern, weist die Polizei auf die Möglichkeit einer Online-Anzeige (https://service.polizei.nrw.de/anzeige) hin.

In dringen Fällen wählen Sie den Notruf 110.(mg)

