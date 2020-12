Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall mit Flucht

Hamm-HerringenHamm-Herringen (ots)

Zwei Frauen wurden am Montag, gegen 17.45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Zum Torksfeld schwer verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete unerlaubt, konnte aber ermittelt werden. Eine 21-Jährige fuhr mit ihrer 19-jährigen Beifahrerin in einem Opel Corsa in nördliche Richtung. Etwa 100 Meter nördlich der Beverstraße musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Der dahinter befindliche 18-jährige Fahrer eines BMW konnte nicht rechtzeitig anhalten und fuhr auf. Anschließend flüchtete er mit dem Fahrzeug vom Unfallort. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der junge Mann angetroffen werden. Er ist nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Frauen wurden mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1400 Euro. (ag)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell