Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Schwerer Unfall auf der A1 - Rettungshubschrauber landete

Wallenhorst (ots)

Am Samstagnachmittag (15.53 Uhr) befuhr ein 32-Jähriger mit seinem Nissan die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen. Kurz vor der Anschlussstelle "Osnabrück-Nord" verlor der Mann aus Wagenfeld vermutlich aufgrund eines Krankheitsfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte zunächst mit der Mittelschutzmauer. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Kleinwagen über alle drei Fahrstreifen und prallte anschließend frontal gegen die Außenschutzplanke. Ein alarmierter Rettungshubschrauber landete auf der zeitweise voll gesperrten Autobahn, hob kurze Zeit später jedoch wieder ohne den Patienten ab. Der schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzte Wagenfelder wurde mit einem Rettungswagen in Krankenhaus gebracht. Der Nissan wurde an der Front stark beschädigt und durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt.

