POL-PDLU: Unfallflucht

Frankenthal (ots)

Der Geschädigte parkte seinen PKW (Mercedes-Benz, Farbe schwarz) am Morgen, des 05.05.2021, in der Wormser Straße in Frankenthal, nahe des Friedhofes, am Straßenrand (Straßenseite unbekannt). Als er gegen 18:00 Uhr desselben Tages zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte der Geschädigte fest, dass sein Fahrzeug auf der Fahrerseite mehrere Kratzer im Bereich der Frontstoßstange rechtsseitig unterhalb des Scheinwerfers aufwies. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor. Der Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

