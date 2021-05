Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verletzte/r Unfallbeteiligte/r gesucht

Speyer (ots)

Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat sich am Donnerstag im Zeitraum von 09:20 bis 12:00 Uhr eine Verkehrsteilnehmerin bzw. ein Verkehrsteilnehmer in der Raiffeisenstraße. Die gesuchte Person war vermutlich mit einem motorisierten Zweirad oder einem Fahrrad unterwegs, als sie auf das Heck eines geparkten grauen Mercedes auffuhr. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 2000 Euro. Der bzw. die Unfallbeteiligte dürfte sich bei der Kollision verletzt haben.

Der bzw. die Unfallbeteiligte wird gebeten, sich mit der Polizei Speyer in Verbindung zu setzen. Es werden zudem Zeugen gesucht, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zur flüchtigen Person machen können. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter Tel. 06232/1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

