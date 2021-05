Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort führt zu Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis

Maxdorf (ots)

Am Mittwoch, den 05.05.2021 gegen 11:13 Uhr wurde der Polizeiwache Maxdorf gemeldet, dass es am Kreisverkehr der L527 / K2 am Ortsausgang von Maxdorf zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen sei. Ein PKW habe am Kreisverkehr verkehrsbedingt gebremst und sei dann, als er wieder anfahren wollte zunächst rückwärts gerollt. Hierbei habe dieser das dahinter wartende Fahrzeug beschädigt. Danach sei der PKW einfach weitergefahren, konnte aber durch den Geschädigten auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes angetroffen werden. Hier wurde die 32-jährige Fahrerin zur Rede gestellt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahmen durch die hinzu gerufene Polizei versuchte die Fahrerin ihren inzwischen vor Ort erschienenen Ehemann als Fahrer zu benennen. Im Rahmen der Überprüfungen verwickelte sich die Frau immer wieder in Wiedersprüche bis schließlich festgestellt wurde, dass die Fahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auch wenn der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen sehr gering ist, muss sich die Fahrerin nun, wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahren ohne Fahrerlaubnis, verantworten. Gegen den 33-Jährigen Ehemann, welcher Halter des Fahrzeuges ist wurde ebenfalls ein Verfahren eröffnet, da er wusste, dass seine Frau keine Fahrerlaubnis hat. Außerdem kann der Halter den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

