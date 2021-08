Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - Unfallflucht mit silberfarbenem BMW

Belm (ots)

Ein Unbekannter befuhr am Sonntagmittag mit einem silberfarbenen BMW die Scheffelstraße in Richtung Erich-Ollenhauer-Straße. An der Kreuzung Konrad-Adenauer-Straße missachtete er gegen 13.50 Uhr die Vorfahrt einer von rechts kommenden 64-Jährigen, die mit ihrem braunen VW Polo in Richtung Lindenstraße unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen und die Polo-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Unfallverursacher setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. An dem flüchtigen Fahrzeug waren Osnabrücker Kennzeichen angebracht (OS-) und es soll sich um einen Wagen mit einer sportlichen Ausstattung gehandelt haben. Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Polizei in Belm unter der Telefonnummer 05406/898630.

