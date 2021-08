Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Weststadt: Brand in der Adolfstraße

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Montag ist es in der Adolfstraße zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei gekommen. Gegen 2.45 Uhr bemerkte ein Zeitungsausträger Flammen aus einem Wohn- und Geschäftshaus an der Ecke zur Katharinenstraße und informierte die Anwohner. Diese retteten sich unverletzt vor das Haus und alarmierten die Feuerwehr. Die Berufsfeuerwehr aus Osnabrück und die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte waren schnell vor Ort und konnten den das Feuer zügig löschen. Bei dem brandbetroffenen Bereich handelt es sich um die Räumlichkeiten eines Restaurants im Erdgeschoss des Gebäudes. Die Polizei nahm vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache auf und beschlagnahmte den Brandort. Nach ersten Erkenntnissen ist ein technische Defekt nicht auszuschließen. Der Sachschaden wird mit etwa 30.000 Euro benannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell