Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 050821-596: Alkoholisiert am Steuer - Weiterfahrt untersagt

Reichshof (ots)

Mit reichlich zu viel Alkohol im Blut war am Donnerstag (5. August) ein Autofahrer in Reichshof unterwegs; eine Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Ein Zeuge hatte der Polizei um 1.29 Uhr einen augenscheinlich alkoholisierten Autofahrer gemeldet, der von einer Tankstelle in Waldbröl in Richtung Denklingen unterwegs war. Ein Streifenwagen konnte den in Schlangenlinien fahrenden Wagen auf der B256 in Höhe der Kreuzung L344 antreffen. Am Steuer saß ein 55-Jähriger Mann aus Reichshof, von dem eine starke Alkoholfahne ausging. Zudem gab der Mann an Medikamente zu nehmen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 2,46 Promille. Die Polizei veranlasste eine Blutprobenentnahme.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell