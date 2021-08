Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 05082021-594: Zwei schwer Verletzte beim Zusammenstoß zweier Pkw

Engelskirchen (ots)

Am 04.08.2021, gegen 17:55 Uhr, kam es auf der L302 in Engelskirchen zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Fahrzeugführern. Eine 18-jährige Fahrerin aus Overath befuhr die L302 aus Richtung Autobahn A4 in Richtung Engelskirchen-Feckelsberg und beabsichtigte an der Einmündung nach Engelskirchen-Hardt links abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw eines 35-jährigen Fahrers aus Lindlar. Die beiden Fahrzeugführer wurden schwer verletzt mit Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Schaden. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Abtransport und die Fahrbahn wurde wegen der ausgelaufenen Betriebsstoffe durch eine Spezialfirma gereinigt. Eine Sperrung der L302 war nicht erforderlich.

